Herstel Chinese economie zwakt af door uitbraken Delta-variant

Het economisch herstel van China zwakt af. Dat heeft onder meer te maken met uitbraken van de Delta-variant van het coronavirus, waardoor bijvoorbeeld havens moesten sluiten en nieuwe lockdowns werden opgelegd. Ook had China te kampen met overstromingen, wat de economische activiteit onder druk zette.

De productie in de omvangrijke Chinese industrie steeg in juli met 6,4 procent ten opzichte van augustus. Dat is minder sterk dan in juni en ook minder hard dan economen hadden verwacht. De industrie heeft daarnaast te maken met de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen, chiptekorten en hoge grondstofprijzen, waardoor de productie wordt ontregeld. Ook de winkelverkopen en bedrijfsinvesteringen in de op één na grootste economie van de wereld vielen vorige maand zwakker uit dan gedacht.

De laatste tijd komen er steeds meer signalen dat de Chinese economie aan het afkoelen is. De Chinese regering heeft maatregelen getroffen om de economie te stimuleren.