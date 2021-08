Lagere opening Wall Street door zwakke cijfers economie China

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend, vooral onder druk van tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Daarmee werd wat afstand genomen van de nieuwe recordstanden die vrijdag werden neergezet door de Dow-Jonesindex en de brede S&P 500. Verder verwerkten beleggers op Wall Street het nieuws over de machtsovername van Afghanistan door de Taliban.

De Dow noteerde kort na opening een min van 0,6 procent op 35.300 punten en de S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4450 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,4 procent, tot 14.765 punten.

De teleurstellende cijfers over de Chinese industrie en winkelverkopen wakkerden de zorgen aan over een afzwakkende groei van de tweede economie van de wereld. Daarbovenop kwam nog de onzekerheid over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus, wat het economisch herstel kan ondermijnen.

De oliesector op Wall Street ging omlaag door de gedaalde olieprijs vanwege de economische zorgen. Grote maatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 2 procent lager gezet, terwijl oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger tot bijna 2 procent prijsgaven. Ook staal- en aluminiumproducenten hadden het moeilijk. Zo daalden US Steel en Nucor tot meer dan 4 procent en Alcoa verloor 5 procent. Mijnbouwer Freeport-McMoRan zakte 4,5 procent.

In de toerisme- en reisbranche waren eveneens koersverliezen te zien door de zorgen over de impact van de Delta-variant. Cruisemaatschappijen Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean zakten tot meer dan 2 procent. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines stonden tot 2 procent in het rood.

Tesla ging bijna 2 procent omlaag. De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de veiligheid van de autopilot van Tesla na een reeks aanrijdingen. Toezichthouder NHTSA kondigde aan het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s nader te bestuderen.

De in New York genoteerde Duitse biotechnoloog CureVac won juist dik 7 procent, dankzij positieve testresultaten met een nieuw coronavaccin dat wordt ontwikkeld in samenwerking met het Britse GlaxoSmithKline (GSK).

Aan het kwartaalcijferfront ging de aandacht uit naar de maker van havermelk Oatly die in mei zijn debuut maakte op de beurs in New York. De cijfers vielen goed bij beleggers, want het aandeel Oatly steeg een kleine 7 procent.

De fabrikant van geluidsapparatuur Sonos won bijna 8 procent, na een overwinning bij de International Trade Commission in een patentconflict met Google-moeder Alphabet.