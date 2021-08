Luchtvaartmaatschappijen mijden luchtruim Afghanistan

Verschillende grote luchtvaartmaatschappijen mijden voor de zekerheid het luchtruim van Afghanistan nu de Taliban de macht in het land in handen hebben. Grote luchtvaartconcerns als United Airlines, British Airways en Virgin Atlantic geven aan om het gebied heen te vliegen. Ook KLM maakte eerder al bekend voorlopig niet meer over Afghanistan te vliegen.

De laatste jaren hebben luchtvaartmaatschappijen meer aandacht voor de risico’s van vliegen boven conflictgebieden na twee dodelijke incidenten. In 2014 werd vlucht MH17, die van Amsterdam op weg was naar Kuala Lumpur, boven Oekra├»ne uit de lucht geschoten. Vorig jaar werd een vliegtuig van Ukraine International Airlines door het Iraanse leger neergehaald. Bij de rampen kwamen honderden mensen om het leven.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA had sinds juli al vliegbeperkingen opgelegd boven Afghanistan, waarbij vliegen onder 26.000 voet (bijna 8 kilometer) verboden werd, met uitzondering van vluchten met als bestemming de Afghaanse hoofdstad Kabul. Andere landen, waaronder Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, hadden geadviseerd een hoogte van minstens 25.000 voet aan te houden.

Korean Air Lines vliegt alleen nog met sommige vrachtvluchten boven Afghanistan, maar zegt op grotere hoogte het land te passeren. Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Emirates en Air India, hadden al aangekondigd voorlopig even niet op Kabul te vliegen. KLM vloog al niet op bestemmingen in Afghanistan.