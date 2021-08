Meer passagiers Schiphol, maar nog lang niet op pre-crisisniveau

Luchthaven Schiphol heeft in de belangrijke vakantiemaand juli ongeveer 3 miljoen reizigers verwerkt. Dat betekende ruimschoots een verdubbeling van de 1,3 miljoen passagiers in dezelfde maand een jaar geleden. Het aantal reizigers is bij lange na nog niet op het niveau van 2019, toen er in juli 6,7 miljoen passagiers gebruik maakten van de luchthaven.

Het aantal vluchten dat Schiphol in juli verwerkte lag op 29.141. Dat was ruim een derde onder het niveau van 2019. Daarbij moet worden aangetekend dat Schiphol in vergelijking met twee jaar terug veel meer vrachtvluchten verwerkte. Het ging volgens de luchthaven om 1854 vrachtvluchten, wat een stijging betekende met bijna 60 procent ten opzichte van 2019.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal vrachtvluchten met ruim een vijfde. Normaal gesproken nemen ook passagiersvluchten vracht mee, maar die waren er vorig jaar veel minder. Daardoor was de inzet van vrachtvluchten nodig. Die werden op een gegeven moment ook door passagiersvliegtuigen uitgevoerd.

Qua volume werd er in juli dit jaar 9 procent meer vracht verwerkt dan een jaar eerder. In vergelijking met 2019 ging het om een plus met 1 procent.