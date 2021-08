Nikkei zakt na zwakke economische cijfers uit China

In Japan, dat de afgelopen dagen werd getroffen door noodweer, is de aandelenbeurs maandag flink lager geëindigd. De stemming werd gedrukt door tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Zo bleek onder meer dat de Chinese winkelverkopen en industriële productie in juli minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Ook de zorgen dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel zal vertragen hielden de markten in de greep.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot met een verlies van 1,6 procent op 27.523,19 punten. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal kon het tij niet keren. De op twee na grootste economie ter wereld groeide afgelopen kwartaal met 0,3 procent, na een krimp van 0,9 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Economen voorzien echter een bescheiden herstel in het huidige kwartaal vanwege de herinvoering van de strengere coronamaatregelen. Ook zal de noodtoestand in Tokio naar verwachting worden verlengd.

De grote Japanse exportbedrijven kampten daarnaast met een sterke stijging van de yen, die hun producten in het buitenland duurder maakt. Autofabrikanten Toyota en Honda zakten rond 1,6 procent. Technologieconcern Sony verloor dik 2 procent. Citizen Watch dikte 9 procent aan. De horlogemaker keerde terug naar winst in het afgelopen kwartaal. Ook Fujifilm Holdings behoorde met een plus van bijna 7 procent tot de sterkste stijgers. De maker van medische apparatuur schroefde zijn verwachting voor het hele boekjaar op na een sterk kwartaal.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 1 procent. De groei van de Chinese winkelverkopen en de industriële productie vertraagde in juli door verstoringen als gevolg van nieuwe uitbraken van het coronavirus en overstromingen in China. Het herstel van de op één na grootste economie ter wereld lijkt daarmee aan kracht te verliezen.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. Woodside Petroleum zakte 4 procent. De Australische olieproducent wil de petroleumactiviteiten van mijnbouwer BHP overnemen voor zo’n 14,7 miljard dollar. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.