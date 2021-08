Vastgoedbedrijf CTP koopt logistiek park in Amsterdamse haven

Ontwikkelaar en uitbater van logistiek vastgoed CTP koopt het in aanbouw zijnde bedrijvenpark Amsterdam Logistic Cityhub. Het bedrijf van miljardair Remon Vos betaalt daarvoor 307 miljoen euro, wat volgens de onderneming de grootste som is die ooit in Nederland is betaald voor één stuk logistiek vastgoed. CTP is sinds maart genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Het logistieke park in het Westelijk Havengebied in de hoofdstad omvat zo’n 120.000 vierkante meter opslag- en distributieruimte en ongeveer 11.000 vierkante meter kantoorruimte. Ook heeft het terrein een eigen kade van 180 meter en goede toegang tot de snelweg A10. Volgens CTP voorziet het logistiek park in de vraag naar ruimte nabij het stadscentrum voor bezorging van goederen. Het terrein voorziet dankzij zonnestroom en windmolens ook in de eigen energiebehoefte.

Amsterdam Logistic Cityhub wordt eind volgend jaar opgeleverd en is al deels verhuurd. Het project werd opgezet door ondernemers Wim Deelen en Paul Vermaat.

CTP is vooral actief in Centraal- en Oost-Europa. Rond de beursgang maakte Vos, die het bedrijf in Tsjechië opzette, al bekend ook naar de Nederlandse markt te willen. CTP had daar zo’n 300 miljoen euro voor klaarliggen. De onderneming heeft ook al projecten in de buurt van Rotterdam en in Waalwijk.