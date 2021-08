Wall Street schrikt van veiligheidsonderzoek naar autopilot Tesla

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla was maandag een grote verliezer op de beurzen in New York. Beleggers schrokken ervan dat autoriteiten in de Verenigde Staten een onderzoek zijn begonnen naar de veiligheid van de autopilot van Tesla na een reeks aanrijdingen. Ook verwerkte Wall Street het nieuws over de machtsovername van Afghanistan door de Taliban. Verder reageerden de financiële markten op tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Dat zorgde voor een voorzichtige stemming, al gingen de Dow-Jonesindex en de S&P 500 wel weer met records de handel uit.

Tesla leverde meer dan 4 procent aan beurswaarde in. Toezichthouder NHTSA kondigde aan het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s nader te bestuderen. Sinds januari 2018 zou het systeem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen. De crashes, die veelal plaatsvonden toen het donker was, zorgden ervoor dat zeker zeventien mensen gewond raakten. Daarbij viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.

Door de terughoudendheid bij beleggers bleven de koersbewegingen van de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters beperkt. De Dow eindigde niettemin met een plus van 0,3 procent op 35.625,40 punten en de S&P 500 steeg ook 0,3 procent, tot 4479,71 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde wel 0,2 procent, tot 14.793,76 punten.

Aan het kwartaalcijferfront ging de aandacht uit naar de maker van havermelk Oatly die in mei zijn debuut maakte op de beurs in New York. De cijfers vielen na een positieve beursopening bij nader inzien toch niet zo goed bij beleggers, want het aandeel Oatly daalde een kleine 3 procent. De fabrikant van geluidsapparatuur Sonos won daarnaast bijna 2 procent, na een overwinning bij de International Trade Commission in een patentconflict met Google-moeder Alphabet.

De in New York genoteerde Duitse biotechnoloog CureVac steeg op zijn beurt dik 4 procent, dankzij positieve testresultaten met een nieuw coronavaccin dat wordt ontwikkeld in samenwerking met het Britse GlaxoSmithKline (GSK).

Branchegenoot Pfizer (min 0,4 procent) eindigde bij de verliezers, nadat het bedrijf nieuwe gegevens verstrekte aan de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Die gingen over de mogelijke voordelen van een derde coronaprik acht tot negen maanden nadat mensen hun eerste vaccinaties hebben gehad. Partner BioNTech, die eveneens verantwoordelijk is voor de data, leverde zo’n 9 procent in.

De euro was 1,1777 dollar waard, ietsje minder dan bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 67,45 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 69,69 dollar per vat.