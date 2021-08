Zeer sterk herstel economie Israël na opheffen coronamaatregelen

De economie van Israël heeft in het tweede kwartaal een zeer sterk herstel getoond, vooral dankzij het opheffen van de beperkende maatregelen tegen de coronapandemie. In het eerste kwartaal van het jaar was juist nog krimp te zien.

Volgens het Israëlische statistiekbureau groeide de economie met 15,4 procent op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening, waarbij de kwartaalprestatie denkbeeldig wordt doorgetrokken over een heel jaar. In het eerste kwartaal bedroeg de krimp een bijgestelde 1,4 procent. Eerder werd voor die periode nog een neergang met 5,8 procent gemeld.

Door het opheffen van de beperkende maatregelen gingen consumenten meer uitgeven, terwijl ook de bedrijfsinvesteringen toenamen. Overigens loopt het aantal besmettingen de laatste tijd weer sterk op in Israël vanwege de Delta-variant, ondanks de voortvarende vaccinatiecampagne. Daardoor worden de maatregelen weer aangescherpt, waaronder een mondkapjesplicht op veel plekken.