Belgische arbeidsmarkt terug op niveau van voor coronacrisis

De arbeidsmarkt is in België weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. De werkgelegenheidsgraad komt volgens een voorlopige schatting uit op 71 procent, het hoogste niveau sinds augustus 2019. Dat is de verhouding tussen de totale werkgelegenheid en de bevolking op arbeidsleeftijd, tussen de 20 en 64 jaar oud.

De werkloosheid beweegt ook weer naar een niveau van voor de crisis. Die werd voor juni geschat op 5,9 procent, tegen 6,8 procent een maand eerder. De werkloosheid is in Wallonië ruim twee keer zo hoog als in Vlaanderen.

In België mogen werknemers vanaf begin juni weer één dag per week op kantoor zijn, met maximaal 20 procent van het personeel tegelijk. Het lijkt er volgens de gegevens van Statbel niet op dat er massaal gebruik van is gemaakt. In juni werkte nog altijd 41,5 procent van de werkende bevolking soms of gewoonlijk thuis, tegen 42,9 procent in mei.