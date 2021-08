Burger King-eigenaar: vlees duurder door krapte op arbeidsmarkt

De eigenaar van restaurantketens Burger King verwacht dat de kosten van rund- en varkensvlees in de Verenigde Staten zullen stijgen als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Dat komt onder andere doordat vleesverwerkende bedrijven het lastig hebben om voldoende personeel te krijgen.

Restaurants Brands International, dat ook eigenaar is van ketens Popeyes en Tim Hortons noemt de uitgereikte steuncheques om Amerikaanse gezinnen door de crisis te loodsen als een van de redenen voor krapte op de arbeidsmarkt. De overheidssteun heeft er volgens het bedrijf voor gezorgd dat er minder stimulansen voor werknemers in de vleesverwerkende industrie zijn om naar het werk te gaan, zo staat in een intern document dat is ingezien door persbureau Bloomberg.

Tegenover de krapte van het personeel staat een groeiende vraag naar vlees nu steeds meer restaurants weer open zijn. Daarnaast vragen ook supermarkten om meer vlees, waardoor de prijzen stijgen.

Burger King, dat wereldwijd meer dan 18.000 vestigingen heeft, gebruikt rundvlees voor zijn hamburgers, terwijl Popeyes huidsmeer gebruikt in sommige van zijn bakproducten. Tim Hortons verkoopt onder andere spek en worst van varkensvlees.

Het bedrijf zei in een verklaring dat het een langetermijnaanpak heeft om de fluctuaties in grondstoffen te beheren. Maar vanuit concurrentie-overweging laat het daar niets over los.