CBS en Eurostat geven inzicht in stand economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met cijfers over de groei van de economie in het tweede kwartaal. Later in de ochtend komt ook het Europese statistiekbureau Eurostat met groeicijfers voor de economie van de eurozone. In beide gevallen rekenen economen weer op groei na een krimp in de eerste drie maanden van het jaar. Daarbij werd de economie geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen die afgelopen winter en voorjaar nodig waren vanwege de heropleving van het coronavirus.

Voor Nederland is de verwachting van economen in doorsnee een groei van 1,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. In die maanden was er sprake van een krimp van de economie met 0,8 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2020. Voor de eurozone rekenen economen op 2 procent groei, net als in een eerdere raming. Daarmee kwam een einde aan een recessie met twee kwartalen van krimp.

Ook de Nederlandse economie belandde in het eerste kwartaal in een recessie. In het vierde kwartaal van 2020 was er al een kleine krimp op kwartaalbasis omdat toen de coronamaatregelen gaandeweg weer werden aangescherpt. Vanaf december kwam daar de tweede lockdown bovenop waardoor ook in het eerste kwartaal de economie kleiner werd. Sindsdien konden onder meer winkels en horecaondernemingen weer verder open.

Verder komt het CBS met cijfers over de consumentenuitgaven in juni. Eurostat brengt ook cijfers naar buiten over de arbeidsmarkt.