Chinese internetbedrijven onderuit op beurs in Hongkong

De Chinese internetbedrijven stonden dinsdag opnieuw onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden op een voorlopige versie van de strengere regels van de Chinese marktautoriteit om oneerlijke concurrentie op het internet aan te pakken. Peking is al langere tijd bezig om de machtspositie van de grote techbedrijven te beperken. De stemming op de belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio was eveneens overwegend negatief door de aanhoudende zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 1,4 procent. Webwinkelconcern Alibaba, techbedrijf Tencent en e-commercebedrijf JD.com zakten tot ruim 5 procent. De Chinese toezichthouder wil onder meer het gebruik van algoritmen verbieden om de keuzes van consumenten te beïnvloeden en gebruikers weg te houden van concurrerende websites. Ook mogen bedrijven geen nepbeoordelingen meer gebruiken om producten aan te prijzen of negatieve beoordelingen verwijderen.

In Tokio zag de toonaangevende Nikkei een eerdere winst verdampen en eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de min op 27.424,47 punten. Het optimisme over de bedrijfsresultaten werd daarbij overschaduwd door de zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen in Japan. Volgens de Japanse publieke omroep NHK wil de overheid de bestaande noodtoestand in de hoofdstad Tokio en andere gebieden tot 12 september verlengen en uitbreiden naar zeven nieuwe prefecturen. Het nieuws zorgde vooral voor koersdruk bij de beursgenoteerde Japanse warenhuizen, restaurants en luchtvaartmaatschappijen.