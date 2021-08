Deutsche Post koopt drankvervoerder Hillebrand

Deutsche Post, het grootste logistieke bedrijf ter wereld, koopt zijn Duitse branchegenoot Hillebrand. Met de overname, waarmee het Duitse bedrijf zijn positie in de markt van de zeevracht wil versterken, is 1,5 miljard euro gemoeid. Het is de grootste overname die Deutsche Post in jaren doet.

Hillebrand, gespecialiseerd in internationaal kwetsbaar vrachtvervoer van drank en andere vloeistoffen, heeft onder meer bierbrouwer AB InBev en drankenproducent Campari Group als klanten. Het bedrijf, dat opgericht werd in 1844, begon ooit als transporteur van wijnvaten. Wereldwijd werken er ongeveer 2700 mensen. Jaarlijks zet Hillebrand ongeveer 1,4 miljard euro om.

Deutsche Post, waaronder ook pakketbezorger DHL valt, gaf eerder al aan meer te willen investeren in logistiek voor de groeiplannen van het bedrijf. De deal, die Deutsche Post in cash wil voldoen, wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. Hillebrand blijft een zelfstandig merk onder de vlag van Deutsche Post, aldus Hillebrand-topman Cees van Gent.