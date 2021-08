Eigenaar tapijtwinkel: tapijthandel erg belangrijk voor Afghanistan

De tapijthandel met Afghanistan gaat waarschijnlijk door, want die is heel belangrijk voor Afghanistan. Dat verwacht ondernemer Nowroz Nowrozy van Nowrozy Perzische Tapijten in Amsterdam. Volgens de tapijtverkoper vormt het maken van tapijten een goede inkomstenbron voor Afghanistan. Ook de Taliban zouden er belang bij hebben dat het land tapijten kan blijven uitvoeren.

Kleden uit Afghaanse tapijtknoperijen staan wereldwijd bekend om hun goede kwaliteit. Nowrozy laat ongeveer 80 procent van zijn tapijten uit Afghanistan komen. “Ik denk dat de handel doorgaat, maar de tapijten kunnen wel duurder worden”, zegt hij naar aanleiding van de recente machtswisseling in het land.

De handel met Afghanistan is niet eenvoudig. De uit Iran afkomstige Nowrozy doet zaken met het land via Pakistaanse handelaren. Die laten de Afghaanse tapijten over de bergen Pakistan binnen smokkelen. Dat doen ze omdat de Pakistaanse grenswachten anders veel geld van hen zouden eisen bij de grens.

Nowrozy maakt zich momenteel geen zorgen over zijn bevoorrading, hij liet onlangs nog een grote partij tapijten overkomen. Dat was een flinke investering en kennissen vroegen zich volgens hem af of het wel verstandig was. Maar achteraf gezien pakt de aankoop gunstig uit.

De winkelier denkt met zijn voorraad van meer dan 2000 vierkante meter tapijt nog wel twee jaar vooruit te kunnen. Maar Nowrozy heeft ook meerdere Afghaanse vrienden en maakt zich momenteel vooral druk over de omstandigheden van de Afghaanse bevolking en of daar geen mensenrechten worden geschonden.

Met die laatste boodschap kwam de Nederlands-Afghaanse ondernemer Mirwais Momand maandag ook al bij radioprogramma Bureau Buitenland van de VPRO. Hij heeft in Afghanistan een aantal jaar geleden zuivelfabriek Mido Dairy opgezet. Met dat bedrijf hoopt hij verder te gaan. Maar volgens Momand maken veel Afghanen zich nu zorgen over hun veiligheid. Of zijn bedrijf voortgezet kan worden hangt af van het verdere verloop van de ontwikkelingen. Daarbij speelt ook mee of het nieuwe bewind internationaal wordt erkend.

Volgens de officiĆ«le statistieken is de handel tussen Nederland en Afghanistan heel beperkt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betrof de totale Nederlandse invoer van goederen uit het land de laatste jaren slechts enkele miljoenen euro’s. Dan gaat het om voeding en diverse gefabriceerde goederen. Van Nederlandse producten ging er vaak voor 31 miljoen tot 34 miljoen euro per jaar naar Afghanistan, voornamelijk voedsel en nog een reeks andere producten. In 2018 stond Afghanistan daarmee 150e op de lijst van exportlanden voor Nederland.