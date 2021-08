Huishoudens geven meer uit aan kleding, auto’s en horeca

Nederlandse huishoudens hebben in juni flink meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Onder meer aan kleding en schoenen, auto’s en elektronica gaven ze meer uit, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook aan diensten zoals verzekeringen, de kapper of een bezoek aan een restaurant of voetbalwedstrijd gaven we meer uit.

In totaal gingen de uitgaven van huishoudens met 6,4 procent omhoog ten opzichte van juni vorig jaar. Begin juni ging de horeca weer open en ook andere vormen van vermaak zoals theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen konden toen weer onder voorwaarden gasten ontvangen. Eind juni kwam aan veel van die voorwaarden een einde.

De uitgaven aan duurzame goederen als auto’s en elektronica stegen met 8,1 procent, aan diensten gaven we 8 procent meer uit. De consumptie van diensten lag nog wel 7,8 procent lager dan in juni 2019. De dienstensector is goed voor de helft van de uitgaven van huishoudens.