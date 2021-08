Just Eat Takeaway geeft inzicht in verlies na overname Grubhub

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway opent dinsdag de boeken over het tweede kwartaal. Het bedrijf liet vorige maand al weten dat de bestellingen in veel landen verder zijn gestegen. Desondanks is er een verlies door de overname van Grubhub, waarschuwde de onderneming al.

De toename van de bestellingen zette door ondanks het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor horeca-ondernemingen weer open mochten. Juist in de coronaperiode waarin horecabedrijven lang dicht waren in veel landen maakten bezorgbedrijven een sterke groei door. Maar die lijkt nog altijd door te zetten, mede door thuiswerken. Ook branchegenoten kwamen met gunstige cijfers.

Bovendien rondde de onderneming in juni de overname van het Amerikaanse Grubhub af. Dat zorgde uiteraard voor een verdere stijging van de bestellingen, maar draagt ook bij aan een operationeel verlies. Zowel in de Verenigde Staten als Canada golden namelijk tijdelijk gemaximaliseerde vergoedingen die het bezorgbedrijf aan horeca-ondernemingen in rekening mocht brengen. De hoogte van dat verlies zal in de update duidelijk worden.

Ook kan het bedrijf meer uitleg geven bij de verwachtingen voor heel 2021. Just Eat Takeaway sprak vorige maand de verwachting uit dat het aantal orders met zeker 45 procent stijgt en de waarde van die bestellingen tussen de 28 miljard en 30 miljard euro uitkomt. Het verlies over het hele jaar zou tussen de 1 en 1,5 procent van dat bedrag liggen.