Organisator autoshows ziet toch af van kort geding tegen Staat

Organisator van autoshows 402 Automotive ziet toch af van een kort geding tegen de Nederlandse staat. De organisator van grote bijeenkomsten rond auto’s wilde dat het kabinet helderder werd in zijn communicatie over de mogelijkheden om in coronatijd evenementen te laten plaatsvinden. Volgens directeur Ronald van den Broek is de gang naar de rechter na wat aanpassingen op de website van de overheid niet meer nodig.

De verlangde duidelijkheid kreeg 402 Automotive vrijdagavond nog niet tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte. Na afloop zei het bedrijf de geplande juridische stappen daarom door te zetten. Maar later heeft de overheid alsnog haar website aangepast. Daardoor worden zogeheten doorstroomevenementen ook weer helder als optie omschreven, geeft Van den Broek aan.

Volgens de directeur is dat belangrijk omdat hij voor zijn eerstgeplande evenement op 18 september, de autoshow GoJapan in Raamsdonksveer, niet de gewenste vergunning heeft gekregen van de lokale gemeente. Die verwees naar de site van de overheid en concludeerde daaruit dat wat Van den Broek voorstelde volgens de regels niet zou mogen. Met de nieuwe richtlijnen kan het evenement hopelijk plaatsvinden, aldus de directeur die hierover nog in contact is met de gemeente.

402 Automotive is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van autoshows die normaal jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers trekken. De shows vinden plaats bij tal van evenementenlocaties als Circuit Zandvoort, Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam en het TT Circuit Assen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kondigde vorige week ook aan de Nederlandse staat voor de rechter te slepen. De horecabrancheorganisatie zet die stap wel door en heeft de dagvaarding inmiddels de deur uitgedaan. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Met het kort geding wil KHN afdwingen dat nachtclubs en discotheken eerder weer open kunnen. Als het aan het kabinet ligt kan dat pas op zijn vroegst begin november en dat vindt de horecabranche veel te laat en niet eerlijk.