Pandora verkoopt ondanks winkelsluitingen veel meer sieraden

Pandora heeft in het afgelopen kwartaal veel meer sieraden verkocht ondanks dat er winkels gesloten bleven wegens lockdownmaatregelen. In de Verenigde Staten profiteerde de grootste fabrikant van sieraden ter wereld naar eigen zeggen van de coronasteun die Amerikaanse huishoudens kregen. Het Deense bedrijf wist ook meer te verkopen rond de voor de sector belangrijke Moederdag.

De omzet van Pandora nam in het tweede kwartaal met 7 procent toe ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronacrisis. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg de verkoop met 62 procent. Toen waren er veel meer winkels gesloten wegens lockdownmaatregelen. Het afgelopen kwartaal bleef 15 procent van de winkels van Pandora dicht. Het bedrijf, dat ook vestigingen in Nederland heeft, verkocht veel meer juwelen via internet.

In de VS verdubbelde de verkoop ruim ten opzichte van vorig jaar. Maar ook in vergelijking met 2019 nam de omzet in dat land met 63 procent sterk toe.

Pandora, onder meer bekend van de bedelarmbanden, meldt dat de impact van de coronapandemie op de productie in het tweede kwartaal minimaal is geweest. De sieraden van het bedrijf worden alleen in Thailand gemaakt, waar het aantal besmettingen de afgelopen tijd wel is toegenomen. Pandora bouwt extra voorraden op zodat een mogelijke uitbraak in de productiefaciliteiten een minder grote impact zal hebben. Daarvoor zijn onder meer duizend nieuwe werknemers aangenomen.

Wereldwijd werken er zo’n 26.000 mensen voor Pandora, waarvan 11.400 in Thailand. De sieraden die het bedrijf maakt worden verkocht in ruim 6700 winkels in meer dan honderd landen.