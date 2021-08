De laatste paar jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom refurbished producten. Hierbij gaat het om producten die niet nieuw zijn, zoals iPhones. De aanschaf van een refurbished telefoon is inmiddels heel normaal, maar ook een IPad, horloge of refurbished IT-netwerk apparatuur worden steeds vaker gekocht door consumenten en bedrijven. Het scheelt niet alleen in de prijs, maar het is ook beter voor het milieu.

Circulaire economie

Een grote bron van refurbished producten zijn de restvoorraden van grote telecomproviders en winkels. Hierbij gaat het om voorraden die niet meer via officiële kanalen worden verkocht, maar nog zo goed als nieuw zijn en dus de moeite waard om te verkopen. Steeds meer bedrijven wagen zich aan refurbished producten, zoals wasmachines, meubels en sportschoenen. En wat dacht je van refurbished tv’s, stofzuigers en vaatwassers? Maar ook routers, modules, VoIP, switches en andere IT-netwerk apparatuur zijn refurbished verkrijgbaar. Het gaat dus niet langer alleen om een circulaire economie, maar ook om circulaire IT.

Refurbished netwerkinfrastructuur oplossingen

Met de toenemende milieuregelgeving en rapportageverplichtingen neemt de aandacht voor duurzame bedrijfsvoering toe. IT zit diepgeworteld in onze maatschappij. Jaarlijks worden er wereldwijd 160 miljoen nieuwe laptops gefabriceerd en worden er in Europa dagelijks 160.000 laptops weggegooid. Zeker zeventig procent van deze laptops is geschikt voor hergebruik. Als een bedrijf wil bijdragen aan de circulaire economie is het mogelijk om via Aliter Networks tijd, geld en het milieu te besparen. Hoe? Door als bedrijf je gebruikte IT-apparatuur te verkopen, door refurbished apparatuur te kopen of door te huren. Refurbished netwerkinfrastructuur oplossingen draagt bij een duurzamere samenleving.

Voordelen refurbished producten

Refurbished is niet hetzelfde als tweedehands. Een refurbished product wordt meestal gecontroleerd, gerenoveerd en schoongemaakt. Het zijn vaak producten die retour zijn gekomen. Het zijn ook partijen producten waar bijvoorbeeld een bedrijf vanaf wil omdat ze voor een upgrade gaan. Het grootste voordeel van refurbished producten is de prijs. Het is een stuk goedkoper dan nieuwe producten. Voor een nieuwe router betaal je in de winkel meer geld. Soms kan de besparing fors oplopen. En dat voor een product dat zo goed als nieuw is. Een ander voordeel van refurbished is dat je in sommmige gevallen garantie hebt.

Een derde voordeel van refurbished, en dan met name ten opzichte van tweedehands, is dat het product meestal gecontroleerd is. Het is dan een veiligere manier van winkelen. Professionals hebben naar het product gekeken en hebben ervoor gezorgd dat waar nodig, alles weer werkt. Daarbij heb je niet te maken met aankoop problemen via Marktplaats, waarbij er veel mis kan gaan door oplichting. Maar ook voor refurbished aanbieders geldt, doe altijd goed zelf onderzoek naar of ze betrouwbaar zijn. Een laatste voordeel, maar zeker niet het minst belangrijkst, is dat refurbished producten beter voor het milieu zijn. Je draagt een steentje bij door niet telkens iets nieuws te kopen, waardoor er wellicht een moment komt dat de vraag naar nieuw afneemt. En er dus minder geproduceerd wordt en er minder weggegooid wordt.