Tesla zoekt relatiemanagers om reputatie op te poetsen in China

Tesla zoekt relatiemanagers om de banden aan te halen met de Chinese autoriteiten en om de reputatie op te poetsen bij de Chinezen. Dat blijkt uit een bericht van de autofabrikant op de in China veelgebruikte chatapp WeChat. Tesla is de afgelopen maanden vaak negatief in het nieuws gekomen in het land.

De verkoop van Tesla’s is in juli ingestort in China. De elektrische autobouwer maakt daar voertuigen voor de lokale markt. In juli leverde Tesla ruim 8600 auto’s af in China en een maand eerder waren dat er nog meer dan 28.000. In juli exporteerde Tesla wel veel meer voertuigen vanuit China naar andere markten, vooral de Europese. Volgens topman Elon Musk is het normaal dat de verkoop in het begin van het kwartaal een stuk lager uitvalt. Hij twitterde dat Tesla in de eerste helft van het kwartaal auto’s maakt voor de export, en in de tweede helft van het kwartaal voor de lokale markt.

Eind juni riep Tesla 300.000 auto’s in China virtueel terug naar de garage. Die hadden een online software-update nodig in verband met problemen met het rijhulpsysteem. De zogeheten assisted driving-functie in de elektrische auto’s kon worden geactiveerd zonder dat daar opdracht voor werd gegeven. Daardoor zou de auto bijvoorbeeld ineens sneller kunnen gaan rijden.

Maandag werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten zijn begonnen met een onderzoek naar de veiligheid van de autopilot van Tesla na een reeks aanrijdingen. De Amerikaanse toezichthouder NHTSA kondigde aan het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s nader te bestuderen. Sinds januari 2018 zou het systeem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen.

De Chinese autoriteiten hebben Tesla in april al gemaand meer aandacht te schenken aan de veiligheid van de elektrische auto’s. In een artikel van staatspersbureau Xinhua stond dat het Amerikaanse bedrijf dat moest doen om het vertrouwen van consumenten te winnen. Daarbij verwees Xinhua naar zaken als niet goed werkende remmen en auto’s die tijdens het laden in vlammen opgaan.

Die openlijke kritiek van de Chinese autoriteiten op Tesla volgde op een protest van een vrouw tijdens de belangrijke autoshow van Shanghai. De vrouw klom daarbij op het dak van een Tesla. Ze voerde al langer actie tegen het bedrijf omdat zij en haar gezin naar eigen zeggen bijna waren omgekomen door haperende remmen.