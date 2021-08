Walmart presteert nog beter dan in hamsterkwartaal van 2020

Het Amerikaanse winkelconcern Walmart heeft in het tweede kwartaal de omzet opgevoerd. Daarmee deed het bedrijf dat warenhuizen, supermarkten, maar ook een grote webshop en een soort groothandels met lidmaatschapssysteem uitbaat het beter dan verwacht. In het tweede kwartaal van 2020 maakte Walmart namelijk een flinke omzetsprong toen Amerikanen aan het begin van de coronacrisis massaal zaken als toiletpapier en houdbare voedingsmiddelen gingen hamsteren.

Die groei kwam eigenlijk op alle vlakken tot stand, liet topman Doug McMillon weten. Zo vergrootte Walmart zijn marktaandeel op het gebied van boodschappen, maar verkocht het bedrijf ook meer via zijn webwinkel. Van die webwinkel, waarmee Walmart wil concurreren met Amazon, maakten bovendien veel nieuwe handelaren gebruik. Ook kon het meer advertenties verkopen op de onlinewinkel. Verder werden meer Amerikanen lid van de groothandelswinkels van Sam’s Club.

De totale omzet kwam uit op 141 miljard dollar, omgerekend zo’n 120 miljard euro. Vorig jaar was dat in het tweede kwartaal nog 137,7 miljard dollar. De nettowinst daalde wel naar 4,3 miljard dollar, maar dat kwam omdat er vorig jaar een eenmalige bate van 3,2 miljard dollar de boeken in ging.

Walmart werd dan ook positiever over heel het jaar. Zowel de omzet als de winst vallen hoger uit dan eerder voorzien, denkt het bedrijf nu.