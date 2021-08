Afghanistan heeft geen toegang tot fondsen IMF

Afghanistan heeft geen toegang tot de middelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de VN-organisatie, die de stabiliteit van het internationale monetaire systeem in de gaten houdt, wordt het land geld onthouden vanwege de onzekerheid over de status van het leiderschap in hoofdstad Kabul, sinds de Taliban de controle in het land overnamen.

“Er is momenteel onduidelijkheid binnen de internationale gemeenschap over de erkenning van een regering in Afghanistan. Als gevolg daarvan heeft het land geen toegang tot IMF-middelen,” zo luidde de verklaring.