Beleggingsapp Robinhood profiteert van levendige cryptohandel

De populaire beleggingsapp Robinhood heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de handel in crypto’s. De onderneming, die onlangs zijn opwachting maakte op Wall Street, zag de inkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots verdubbelen tot 565 miljoen dollar, omgerekend 482 miljoen euro.

De inkomsten uit de handel in crypto’s bedroegen in totaal 233 miljoen dollar. Daarmee waren die goed voor meer dan de helft van alle transactie-gebaseerde inkomsten van in totaal 451 miljoen dollar in het tweede kwartaal. In dezelfde periode een jaar eerder verdiende Robinhood zo’n 5 miljoen dollar met crypto-transacties.

Het was voor het eerst dat het bedrijf als beursgenoteerde onderneming inzage gaf in de resultaten. Daarbij werd een verlies van 502 miljoen dollar genoteerd. Dat was binnen de eerder door het bedrijf afgegeven raming. Het verlies van Robinhood had vooral te maken met een afwaardering op obligaties die het bedrijf bezit.

Robinhood was de geliefde app van niet-professionele beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop, bioscoopketen AMC en andere aandelen die afgeschreven leken. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week tijd 1000 procent in waarde steeg.