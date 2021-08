Bezoekers pretparken Disney kunnen tegen betaling langs wachtrij

Bezoekers van een Disney-pretpark in de Verenigde Staten kunnen straks tegen betaling sneller toegang krijgen tot de attracties. Het entertainmentconcern zei woensdag dat het deze optie bij een aantal van de populairste attracties, waar doorgaans lange wachtrijen staan, gaat aanbieden.

De optie maakt onderdeel uit van de uitrol van de digitale tool Disney Genie. Die moet bezoekers helpen hun tijd in het pretpark zo optimaal mogelijk te benutten. Vooralsnog is de tool niet nodig, omdat de parken vanwege corona voor een beperkter aantal bezoekers dan normaal open is.

Disney Genie is een gratis tool. Voor het uitgebreidere Disney Genie+, waarmee bezoekers zich toegang tot de zogeheten “Lightning Lanes” kunnen verschaffen, moet 15 dollar per parkbezoek worden betaald. De snellere wachtrijen gelden voor vijftien attracties in Disneyland Californië en meer dan veertig attracties in Walt Disney World in Florida.

Ook komt er een optie om per dag twee keer gebruik te maken van de snelle rij. De prijs daarvoor is nog niet bekend. De Lightning Lanes komen in de plaats van andere snellere wachtrij-opties.