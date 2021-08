Britse inflatie zwakt flink af in juli

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in juli fors afgezwakt, vooral door lagere prijzen voor kleding en schoeisel. Volgens het Britse nationale statistiekbureau zakte de inflatie naar 2 procent op jaarbasis van 2,5 procent in juni, wat het hoogste niveau in bijna drie jaar was.

De inflatie ligt daarmee weer op het niveau dat de Bank of England nastreeft. Ook goederen als speelgoed en hobbyartikelen werden vorige maand goedkoper. De brandstofprijzen gingen wel omhoog.

Eerder dit jaar liep de Britse inflatie juist steeds verder op door de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor de economie weer op gang kwam en de consumentenprijzen werden aangejaagd. Overigens verwachten de Britse centrale bank en economen dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk weer zal stijgen vanwege de hoge grondstoffenkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen.