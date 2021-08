Chinees zusterbedrijf van Volvo heeft ook last van chiptekort

De Chinese autobouwer Geely Automobile, zusterbedrijf van het Zweedse Volvo Cars, heeft net als veel andere autoproducenten last van de tekorten aan computerchips. Volgens Geely remmen die tekorten de productie, terwijl de vraag naar auto’s juist sterk toeneemt. Mogelijk kan daardoor de doelstelling voor de verkoop dit jaar in gevaar komen, aldus de onderneming.

De autobouwer maakt onderdeel uit van Zhejiang Geely, wat ook het moederbedrijf is van Volvo Cars en Polestar. Daarnaast heeft Geely een groot belang in het Duitse Daimler, moederconcern van Mercedes-Benz.

Geely heeft voor dit jaar een ambitie voor een verkoopstijging van 16 procent ten opzichte van 2020, maar zegt dat de chiptekorten en ook het stijgende aantal coronabesmettingen in de wereld door de Delta-variant deze doelstelling kunnen ondermijnen. Het bedrijf denkt dat de hogere grondstofprijzen in de rest van dit jaar zullen afzwakken, maar dat het chiptekort kan aanhouden. In de eerste helft van dit jaar wist Geely nog niet de helft te bereiken van de doelstelling voor 1,53 miljoen geleverde auto’s over het hele jaar.