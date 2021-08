Door corona in vakantie geen afname ziekteverzuim bij bedrijven

Door een piek in het aantal coronabesmettingen was er vorige maand geen sprake van een daling in het ziekteverzuim bij bedrijven. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren waarin het verzuim in vakantiemaand juli altijd daalde, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

Volgens hen bleef het verzuim met 4,2 procent op hetzelfde niveau als een maand eerder. Daarmee lag dit ruim boven het niveau van juli 2019 en 2020. “De afgelopen twee jaar was dat nog 3,6 procent”, vertelt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Volgens haar waren er veel ziekmeldingen in verband met corona.

ArboNed en HumanCapitalCare merkten in juni nog dat het ziekteverzuim bij bedrijven wat afnam. Maar het verzuim van werknemers door corona was toen juist weer aan het toenemen. De organisaties zijn beide onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werkenden.

“We verwachten dat het verzuimpercentage in augustus wel daalt”, geeft Van Amerongen aan. “In korte tijd is het aantal coronabesmettingen weer flink afgenomen. Ook heeft een grote groep werkenden nu twee vaccinaties gehad. Daarnaast geldt ook voor augustus het vakantie-effect: mensen rusten uit, laden zich op en melden zich minder ziek.”