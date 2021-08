Groei voor Chinees techbedrijf Tencent, maar zorgen blijven

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar verder opgevoerd. Ook de winst viel hoger uit dan verwacht. De cijfers van het bedrijf werden echter overschaduwd door sterkere concurrentie op de markt voor Chinese games, wat een van de belangrijkste onderdelen van Tencent is. Ook toenemende aandacht van toezichthouders en bestuurders voor grote techbedrijven is slecht nieuws voor de onderneming uit het Zuid-Chinese Shenzhen.

Tencent heeft niet alleen een gamestak, maar verdient ook geld met zaken als clouddiensten, een chatdienst en een muziekstreamingdienst. Het waardevolste Chinese bedrijf ligt daarmee op meerdere vlakken onder vuur. De laatste weken is er veel kritiek op games vanuit staatsmedia. Zo zouden die games “digitale opium” zijn en doen gamebedrijven te weinig om verslaving onder jongeren tegen te gaan. Ook was er kritiek op games die aan geschiedvervalsing zouden doen.

Bovendien steunt Tencent op oudere spellen als Peacekeeper Elite and Honor of Kings, terwijl concurrenten met nieuwe hits komen. Tencent heeft daarom de investeringen in veelal kleine gamebedrijven opgevoerd. Vorig jaar was daarnaast een sterke groei van de uitgaven aan games te merken door de coronapandemie. Het is moeilijk om die groei vast te houden.

Maar ook de muziekstreamingdienst Tencent Music heeft last van tegenwind. Die moest exclusieve deals met platenlabels om muziek te mogen streamen aanpassen. Chatdienst WeChat, waar ook betaaldiensten en sociale media aan vastzitten, wordt al langer nauwgezet gevolgd door toezichthouders omdat die het zijn gebruikers moeilijk zou maken om diensten van andere bedrijven te gebruiken.

Desondanks ging de omzet met 20 procent omhoog tot ruim 138 miljard yuan renminbi, omgerekend zo’n 18,2 miljard euro. De nettowinst was met omgerekend 5,6 miljard euro ongeveer 40 procent hoger dan kenners hadden verwacht.