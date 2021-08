Heijmans vervangt verkeerssystemen voor Rijkswaterstaat

Bouwconcern Heijmans gaat de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat verkeerssystemen en verlichting vervangen in Midden- en Zuid-Nederland. Met de klus is circa 32 miljoen euro aan omzet gemoeid.

De werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld het verbeteren en vernieuwen van zogeheten dynamische verkeersmanagementsystemen, zoals rijstrooksignalering of toeritdosering. Daar komt ook veel ontwerpwerk bij kijken. Verder gaat het bouwconcern werken aan openbare verlichting en onderliggende infrastructuur.

Volgens Heijmans is een zogeheten raamovereenkomst getekend voor twee jaar, met mogelijke verlenging van tweemaal een jaar. Binnen die deal worden nadere opdrachten verleend tot medio juni 2023 en mogelijk tot in 2025, tenzij de maximumomzet van de raamovereenkomst eerder wordt bereikt.