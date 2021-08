ING verkoopt Makelaarsland na drie jaar weer

ING doet onlinemakelaar Makelaarsland na drie jaar weer van de hand. De huidige bestuurders nemen het meerderheidsbelang van de bank over. Welk bedrag daarmee gemoeid is, werd niet bekendgemaakt. Alle medewerkers van Makelaarsland behouden hun baan. Ook alle klanten van de makelaar verhuizen mee.

ING wilde met de overname van Makelaarsland zijn woningzoekende klanten meer diensten kunnen aanbieden. Daarmee hoopte de bank ook de eigen positie op de hypotheekmarkt te verstevigen. Na een evaluatie werd echter besloten dat de makelaar beter zelfstandig verder kon gaan.

Makelaarsland werd in 2005 opgericht en is volgens ING de grootste digitale makelaar van Nederland. Klanten van de makelaar kunnen ervoor kiezen om een groot deel van de zaken zelf te doen, met begeleiding vanuit het bedrijf. Ook kunnen ze de volledige aan- of verkoop van een huis aan Makelaarsland overlaten. Het bedrijf gaat zich de komende tijd richten op de verdere digitalisering van makelaarsdiensten.