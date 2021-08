Laadpalen bij tankstations langs snelwegen zijn toegestaan

Tankstations langs de snelwegen mogen in principe ook laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Die laadpalen moeten wel een ondergeschikte activiteit vormen ten opzichte van het aanbieden van brandstof, heeft de Raad van State bepaald. De hoogste bestuursrechter moest uitspraak doen over het verlenen van vergunningen daarvoor na beroepen van Fastned en The Fast Charging Network.

Die twee aanbieders van laadpalen meenden dat het oneerlijk is dat een tankstationuitbater zonder slag of stoot laadpalen mag aanbieden. Daarmee vormen die bedrijven namelijk een directe concurrent voor een al op een parkeerplaats aanwezige aanbieder van snelladers.

De bezwaren van de bedrijven werden vrijwel allemaal verworpen door de Raad van State. Zo vonden de rechters bijvoorbeeld niet dat er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Tegelijkertijd bepaalde de Raad van State ook dat het verlenen van zo’n vergunning voor het bijplaatsen van snelladers niet betekent dat Fastned of een andere aanbieder van laadpalen geen vergunning meer kan krijgen op die parkeerplaats.

Slechts op één parkeerplaats moet een vergunning worden vernietigd. Daar was het niet duidelijk dat de snelladers van de tankstationuitbater een secundaire activiteit waren. Het verschil tussen de zes tankzuilen en vier laadpalen is op de parkeerplaats Peulwijk Oost bij Den Hoorn langs de A4 te klein.

De beslissing is belangrijk omdat bestaande olie- en gasbedrijven steeds meer interesse krijgen in het laden van elektrische auto’s. Nu er steeds meer van die auto’s komen, wordt dat een lucratieve markt.