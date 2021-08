Nikkei toont herstel na sterke Japanse exportgroei

De aandelenbeurs in Tokio toonde woensdag wat herstel na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door een aanhoudende stijging van de Japanse export in juli. Beleggers bleven wel op hun hoede door de zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus en tegenvallende Amerikaanse winkelverkopen. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 27.585,91 punten. De uitvoer van Japan nam in juli met 37 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. De export liet daarmee voor de vijfde maand op rij een dubbelcijferige groei zien. De groei viel wel wat terug ten opzichte van de stijging van 48,6 procent in juni. De Japanse machine-orders, een belangrijke indicator van de investeringen van bedrijven, stegen in juni met 18,6 procent op jaarbasis. Ten opzichte van mei was sprake van een daling met 1,5 procent.

Bij de bedrijven zette Fujifilm Holdings de opmars voort en klom dik 3 procent tot een nieuw recordniveau. De Japanse maker van medische apparatuur bleef profiteren van de sterke kwartaalcijfers die het bedrijf afgelopen vrijdag bekendmaakte. Ook de farmaceutische concerns behoorden tot de kopgroep na de verlenging van de noodtoestand in Tokio en andere gebieden in Japan. Astellas Pharma en Chugai Pharmaceutical wonnen tot 2 procent. Pan Pacific International zakte 6 procent na tegenvallende resultaten van het Japanse detailhandelsconcern.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. Geely steeg 3 procent in Hongkong dankzij meevallende resultaten. De Chinese autofabrikant en zusterbedrijf van het Zweedse Volvo Cars heeft wel last van het wereldwijde chiptekort.

In Nieuw-Zeeland hield de centrale bank de rente ongewijzigd op 0,25 procent. Economen hadden verwacht dat Nieuw-Zeeland het eerste land zou zijn in de regio Aziƫ-Pacific waar de rente zou worden verhoogd sinds de uitbraak van de coronapandemie. Vanwege de nieuwe lockdown in het land heeft de centrale bank echter besloten het rentetarief onveranderd te laten.