Prosus en Just Eat Takeaway uitblinkers op afwachtend Damrak

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorden woensdag tot de uitblinkers op een afwachtend Damrak. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank meer aanwijzingen te vinden wanneer de Fed gaat beginnen met de afbouw van de coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 770,73 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1098,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent, na een toename van de inflatie in de eurozone tot 2,2 procent in juli. Londen daalde 0,3 procent. In het Verenigd Koninkrijk zwakte de inflatie vorige maand juist flink af door lagere prijzen voor kleding en schoeisel.

Prosus profiteerde van de sterke resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft, en ging aan kop in de AEX met een plus van ruim 3 procent. Just Eat Takeaway volgde met een winst van 2 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won dinsdag al 2,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. ING, dat de onlinemakelaar Makelaarsland na drie jaar weer van de hand doet, en olie- en gasconcern Shell stonden onderaan met verliezen tot 1,2 procent. In de MidKap zette TKH de opmars voort met een winst van dik 5 procent. De technologiegroep werd een dag eerder al bijna 9 procent meer waard dankzij sterke resultaten.

In Kopenhagen steeg Carlsberg 3 procent. De Deense bierbrouwer schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op na een sterk tweede kwartaal. De Nederlandse topman Cees ’t Hart verklaarde zeer tevreden te zijn met de resultaten ondanks de aanhoudende onzekerheid vanwege de pandemie. Het bedrijf profiteerde van de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen, maar zag in andere landen de maatregelen juist strenger worden. Concurrent Heineken klom 0,6 procent in Amsterdam.

Deutsche Telekom won 0,5 procent in Frankfurt. Uit het lopende onderzoek naar de hack, die eind vorige week aan het licht kwam bij T-Mobile US, is gebleken dat de persoonlijke gegevens van zo’n 7,8 miljoen abonnees zijn gestolen. T-Mobile US is het Amerikaanse dochterbedrijf van Deutsche Telekom. In Z├╝rich dikte Alcon 10 procent aan na een verhoging van de winstverwachting door de Zwitserse maker van medische apparatuur.

De euro was 1,1722 dollar waard, tegenover 1,1771 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 67,01 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 69,59 dollar per vat.