Stopzetten financiële steun door overheid voor aantal branches impactvol

De recente persconferentie heeft voor de nodige reacties gezorgd onder ondernemers. Nu de meeste coronamaatregelen gehandhaafd blijven tot 20 september of langer zijn er veel ondernemers die nog meer in de problemen komen. Zoals het er nu uitziet wil het kabinet vanaf 1 oktober alle financiële steun voor bedrijven stopzetten. Voor een aantal branches, die al in zwaar weer verkeren, is dit een financiële mokerslag. Hoe lang is het vol te houden als je zelfstandig ondernemer bent en je zit zonder inkomen?

Geld terugbetalen

Naast de steun die gaat stoppen, moeten ondernemers op 1 oktober 2022 beginnen met het afbetalen van de belastingschuld die tot en met de laatste dag van het bijzonder uitstel is opgebouwd voor de belastingen waarvoor er bijzonder uitstel is aangevraagd. Het gaat hierbij om een betalingsregeling van 60 maanden. Ook is het zo dat de rond de zestig procent van de bedrijven die van de overheid steun hebben gekregen voor de loonkosten dit geld moeten terugbetalen. Dat is boven op de gecombineerde belastingschuld die nu staat op 16 miljard.

Alsnog in de problemen komen

Er zijn in 2020 naar schatting rond de 9.300 mkb-bedrijven die door de overheidsmaatregelen liquiditeitsproblemen hebben gekregen, een toename van vijf procent. Dit blijkt uit een rapport van de Nederlandsche bank. We horen veel berichten dat het aantal faillissementen meevalt, maar dit komt voornamelijk doordat veel bedrijven steun krijgen. De zorgen om de openstaande belastingschuld blijven en zodra de steun stopt, is het goed mogelijk dat veel bedrijven alsnog in de problemen komen.

Zakelijke lening

Voor menig zelfstandig ondernemer zonder personeel is de afgelopen crisis een uitdagende tijd geweest. Begin van dit jaar schatte 20 procent van hen in dat hun huishouden maximaal drie maanden rond kan komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen, aldus cijfers van het CBS. Inkomen kan uiteraard altijd tijdelijk wegvallen, om uiteenlopende redenen, en dan is het mogelijk om een zakelijke lening af te sluiten, indien noodzakelijk. Dat ondernemers of bedrijven zakelijk geld kunnen lenen om te groeien, daar wordt niet altijd aan gedacht. Denk hierbij aan zakelijk geld lenen om langlopende investeringen te doen, zoals de aanschaf van nieuwe machines of voertuigen. Ondank de coronacrisis zijn veel mensen voor zichzelf begonnen en dan kan een lening uitkomst bieden om net die volgende stap te zetten.

Hoe lang houd je het vol als zelfstandige?

Volgens de cijfers van het CBS hangt het van een aantal externe factoren af hoe lang een huishouden het kan redden zonder bedrijfsinkomen. Zijn er bijvoorbeeld andere inkomensbronnen of is er een inkomen van een partner. Van de zelfstandig ondernemers die een partner met eigen inkomen hebben, geeft 17 procent aan het maximaal drie maanden zonder bedrijfsinkomen te kunnen stellen. Zzp’ers met een partner zonder inkomen of zonder partner lag dat respectievelijk op 25 en 28 procent. Soms zijn zelfstandig ondernemers nog als werknemer in dienst, waardoor ze het iets langer volhouden of beschikken ze over een AOW, in het geval van oudere pensioengerechtigden.

Meer perspectief

Met name voor de evenementenbranche, festivalorganisatoren, poppodia en uitbuiters van discotheken en nachtclubs is het een onduidelijke en onzekere tijd. Die lijken de dupe te zijn van het coronabeleid en ondergaan grote financiële gevolgen, mede doordat er nog niets gepland kan worden en de toekomst nog best onzeker is. Voor andere ondernemers biedt het feit dat de maatregelen steeds meer worden afgebouwd perspectief. En dat laatste is precies wat veel ondernemers nodig hebben.