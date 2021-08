Tempo opkoopprogramma Fed kan dit jaar mogelijk al omlaag

Het tempo van het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma van de Federal Reserve kan dit jaar al omlaag, als de Amerikaanse economie zich in grote lijnen gaat ontwikkelen zoals voorzien. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, die woensdag werden vrijgegeven.

De beleidsmakers concludeerden in meerderheid dat de doelen wat betreft de inflatie wel waren bereikt. Op het gebied van werkgelegenheid is nog wel wat werk te verzetten, zo staat in de notulen van de vergadering in juli. De volgende vergadering van de Amerikaanse centrale bankiers vindt plaats op 21 en 22 september.

De Fed-bankiers zeiden vorige maand in hun verklaring dat de economie “vooruitgang heeft geboekt” in de richting van hun doelstellingen van een stabiele inflatie van 2 procent en maximale werkgelegenheid. Daarmee gaven ze een signaal af dat de economie nog steeds niet de “aanzienlijke” winst heeft geboekt waar zij naar op zoek zijn.

Sinds de vergadering van eind juli verschilden beleidsmakers van de Fed publiekelijk van mening over het moment waarop de centrale bank zou moeten beginnen met het afbouwen van de steun. Zo wil een aantal van hen eerst nog een paar sterke banenrapporten zien. Maar andere beleidsbepalers zijn al bereid bij de volgende bijeenkomst plannen te ontvouwen als de werkgelegenheidscijfers van september goed uitpakken.

De Fed verlaagde in maart vorig jaar het rentetarief tot dicht bij nul en kondigde aan voor 200 miljard dollar aan door hypotheken gedekte waardepapieren en voor 500 miljard dollar aan schatkistpapier op te kopen om de marktwerking te ondersteunen. In december vorig jaar werden de richtsnoeren aangepast, waarbij maandelijks voor 80 miljard dollar aan schatkistpapier en voor 40 miljard dollar aan hypotheekobligaties aangekocht zouden worden tot het moment dat er duidelijke vooruitgang zou zijn geboekt.

Het omvangrijke opkoopprogramma heeft gezorgd voor een lagere langetermijnrente en een stijging van onder meer de huizenprijzen veroorzaakt. Aandelenkoersen stegen daarbij naar recordhoogtes.