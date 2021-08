Verkoop grafische chips stuwt resultaten chipmaker Nvidia

Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer winst gemaakt op een hogere omzet. Het concern verkocht vooral meer van zijn grafische chips. Die chips zijn onder meer nodig voor gaming, kunstmatige intelligentie en het minen van crypto’s.

Nvidia sloot de drie maanden tot en met juli af met een omzet van 6,5 miljard dollar, omgerekend 5,5 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 68 procent. De winst steeg met 92 procent tot 2,6 miljard dollar. De inkomsten van de grafische tak stegen met 87 procent tot 3,9 miljard dollar.

Nvidia merkt overduidelijk dat er wereldwijd een tekort is aan halfgeleiders. Daarbij stijgt de vraag naar het soort processoren waar het bedrijf in is gespecialiseerd explosief. Zo is Nvidia een grote speler met chips voor de gaming-industrie.

Nvidia kampt sinds eind vorig jaar zelf ook met bevoorradingsproblemen. Daardoor is de nieuwste lijn grafische kaarten in veel winkels grotendeels uitverkocht. Het bedrijf waarschuwde eerder al dat de problemen ook dit jaar aan zullen houden.