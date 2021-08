Viacom en Comcast lanceren streamingdienst in Europa

Mediabedrijf ViacomCBS en kabeltelevisiemaatschappij Comcast Corporation lanceren samen de nieuwe streamingdienst SkyShowtime in Europa. Deze dienst zal vanaf volgend jaar in meer dan twintig landen beschikbaar zijn, ook in Nederland.

Op SkyShowtime komen series en films van de tv-zenders en merken die de Amerikaanse bedrijven al in hun portfolio hebben. Zo kunnen kijkers titels zien van onder meer de tv-zenders SHOWTIME, MTV en Nickelodeon en aanbod van de Amerikaanse streamingdiensten Paramount+ en Peacock, maakten de bedrijven woensdag bekend.

Wanneer de dienst precies wordt gelanceerd in Nederland en andere landen als Hongarije, Denemarken, Spanje en Zweden is nog niet bekend. Ook details over het precieze aanbod en de kosten voor een abonnement volgen nog.