Wall Street omlaag na aantekening over terugschroeven Fed-steun

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder meer de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daar kwam uit naar voren dat de koepel van centrale banken mogelijk dit jaar al het tempo van zijn obligatie-opkoopprogramma kan gaan terugschroeven. Dan moet de Amerikaanse economie zich wel in grote lijnen ontwikkelen als voorzien.

Sinds de vergadering van eind juli verschilden Fed-bestuurders publiekelijk van mening over het moment waarop het afbouwen van de steun zou moeten beginnen. Zo wil een aantal van hen eerst nog een paar sterke banenrapporten zien. Maar andere beleidsbepalers zijn al bereid bij de volgende bijeenkomst plannen te ontvouwen als de werkgelegenheidscijfers van september goed uitpakken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een min van 1,1 procent op 34,960,69 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde ook 1,1 procent tot 4400,27 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 14.525,91 punten. Het sentiment op de beurzen stond ook onder druk door het oplopende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus. Die zitten mogelijk het herstel uit de crisis in de weg.

Doe-het-zelfketen Lowe’s won bijna 10 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Een dag eerder leverde Lowe’s nog flink in na tegenvallende cijfers van branchegenoot Home Depot. Target zakte bijna 3 procent in, ondanks kwartaalprestaties die beter waren dan analisten hadden verwacht.

ViacomCBS won 3,7 procent. Het media- en entertainmentconcern gaat samen met branchegenoot Comcast een nieuwe streamingdienst lanceren in meer dan twintig Europese landen. De dienst SkyShowtime moet 90 miljoen huishoudens gaan bereiken. Daarnaast kwam Wells Fargo Securities met een adviesverhoging voor ViacomCBS. Comcast sloot 0,7 procent lager.

Nabeurs wordt het nog vrij druk met cijfers van de fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems (min 1,5 procent), chipproducent Nvidia (min 2,2 procent) en beleggingsapp Robinhood Markets (plus 6,7 procent). Robinhood ging eind vorige maand naar de beurs in New York.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 64,94 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 67,75 dollar per vat. De euro was 1,1709 dollar waard, tegenover 1,1699 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.