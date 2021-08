Zeven doden bij aanval op medewerkers gasfabriek Shell in Nigeria

Bij een aanval op een transport met medewerkers van een gasfabriek van olie- en gasconcern Shell in Nigeria zijn zeven doden gevallen. Volgens de Nigeriaanse politie openden gewapende mannen maandag het vuur op het konvooi van bussen op weg naar de fabriek in het zuidoosten van het land.

Er werden bij de aanval één agent en zes werknemers van een onderaannemer van Shell gedood. Er is nog geen verantwoordelijkheid geclaimd. Dit jaar vinden geregeld aanvallen plaats op veiligheidsdiensten en overheidsfaciliteiten in het gebied. De Nigeriaanse politie zegt dat het geweld komt van een groep die onafhankelijkheid voor de inheemse Igbo-bevolking wil, maar die groep ontkent de beschuldigingen.

Volgens het Nigeriaanse dochterbedrijf van Shell is de gasfabriek tijdelijk stilgelegd. Shell maakte eerder deze maand nog bekend te overwegen te vertrekken van het vasteland van Nigeria. Het Brits-Nederlandse bedrijf kampt al jaren met problemen door lekkages en diefstal in het grootste olieproducerende land van Afrika. Over de impact op het milieu als gevolg daarvan vinden ook al jaren rechtszaken plaats.