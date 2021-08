Chinese belofte om lagere staalproductie drukt prijs ijzererts

De prijs voor ijzererts is donderdag voor de tweede dag op rij hard gedaald. De prijs voor het gesteente staat onder druk nadat China beloofde de staalproductie en -consumptie te verlagen. Sinds de piek in mei is ijzererts 40 procent minder waard.

China dringt er al het hele jaar bij staalfabrieken op aan om hun productie te beperken om de vervuiling terug te dringen. De boodschap lijkt aan te komen gezien de daling van de productie in juli. Enkele grote producenten hebben al afspraken gemaakt om het aanbod te verminderen.

De inzinking van de prijs van ijzererts slaat ook over op staal, waar de prijzen zijn gedaald door de verwachting dat de Chinese vraag zal afnemen. De maatregelen van het land om de vastgoedmarkt in toom te houden en de snel stijgende prijzen te beteugelen sorteerden eveneens effect. De huizenprijzen stegen in het traagste tempo in zes maanden.