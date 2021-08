Chipbedrijf Applied Materials positief gestemd over omzet

Het Amerikaanse Applied Materials is positief gestemd over zijn omzet in het lopende kwartaal, dankzij het wereldwijde gebrek aan chips en de sterke vraag naar zijn apparatuur om halfgeleiders te maken.

De onderneming uit Californië rekent voor het vierde kwartaal van haar gebroken boekjaar nu op een omzet van circa 6,3 miljard dollar, omgerekend 5,4 miljard euro. Analisten rekenden gemiddeld op ongeveer 6 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal zag Applied Materials de verkopen op jaarbasis met 41 procent stijgen tot 6,2 miljard dollar. Er is veel vraag naar zijn chipmachines omdat chipproducenten de productie opvoeren en grote investeringen doen om de tekorten aan te pakken. Met name de auto-industrie heeft met die tekorten te kampen. De winst bedroeg 1,7 miljard dollar tegen 841 miljoen dollar een jaar terug.