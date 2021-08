Consultant: werkgever plant loonstijging van 2,8 procent in 2022

Werkgevers in Nederland willen hun personeel in 2022 een gemiddelde loonsverhoging van 2,8 procent geven nu de markten herstellen van de onrust door de crisis. Dat staat in een onderzoek van adviesbureau van Willis Towers Watson. De consultant deed in het jaarlijkse internationale salarisonderzoek navraag bij 426 Nederlandse bedrijven.

De beoogde loongroei volgend jaar is hoger dan de verwachte inflatie van 2,1 procent. Ook zouden de lonen volgend jaar harder stijgen dan dit jaar. In 2021 gaan de lonen in doorsnee met 2,4 procent omhoog.

Het aantal bedrijven dat verwacht de lonen te bevriezen daalt volgend jaar tot bijna nul, wat bijdraagt aan de reƫle stijging, aldus Willis Towers Watson. Dit jaar geeft 7 procent van de bedrijven aan de lonen niet te verhogen.

In bepaalde sectoren zal de gemiddelde stijging hoger uitpakken dan gemiddeld. De onderzoekers noemen onder andere de detailhandel, automobielbranche en de hightechsector als voorbeelden waar werkgevers genereuzer zullen zijn. Het tegenovergestelde zal gelden voor personeel dat actief is de verzekeringsbranche, bij energie- en nutsbedrijven en voor de sector natuurlijke hulpbronnen.

Het onderzoek bevestigt dat de loonstijgingen parallel lopen met het economische herstel na de coronacrisis. Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven zegt dat de vooruitzichten zijn verbeterd. In 2,5 procent van de gevallen is dat niet het geval.