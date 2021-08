Geldverwerker Western Union schort diensten Afghanistan op

De grote Amerikaanse geldverwerker Western Union stopt voorlopig met zijn diensten in Afghanistan vanwege alle onrust na de machtsovername door de Taliban. Het grootste geldtransferbedrijf ter wereld is van plan de activiteiten te hervatten zodra de omstandigheden het weer mogelijk maken.

De stroom van geld van Afghanen uit het buitenland is een zeer belangrijke inkomstenbron voor veel mensen in het land en van groot belang voor de Afghaanse economie. Het ging vorig jaar om een bedrag van 789 miljoen dollar (676 miljoen euro), oftewel circa 4 procent van het bruto binnenlands product van Afghanistan, aldus de Wereldbank.

Maar door de machtswisseling en alle onrust in Afghanistan zijn veel banken en geldkantoren gesloten. Ook kunnen geldhandelaren voor Western Union veel minder goed hun werk uitvoeren. “Western Union begrijpt de dringende noodzaak voor mensen om geld te ontvangen en we zijn toegewijd onze werkzaamheden voor klanten in Afghanistan te hervatten zodra de omstandigheden dat toestaan.”