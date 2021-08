Netbeheerder moet prijssysteem tegen overbelasting vaker inzetten

Netbeheerders moeten vaker een prijsmechanisme inzetten om te voorkomen dat het aanbod aan elektriciteit op bepaalde momenten groter is dan de capaciteit van het netwerk. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt. De toezichthouder wil in de Netcode Elektriciteit duidelijker vastgelegd hebben wanneer, hoe en onder welke voorwaarden netbeheerders gebruik maken van dit zogeheten congestiemanagement.

Het systeem voorkomt dat te veel partijen tegelijk het elektriciteitsnet belasten, wat in het uiterste geval de elektriciteitsvoorziening kan onderbreken. Dan gaat het niet alleen om het hoogspanningsnet, maar ook om de regionale netten. Netbeheerders kunnen producenten en afnemers van elektriciteit als dat nodig is een vergoeding geven als zij helpen het net minder te belasten door bijvoorbeeld minder stroom te leveren.

Congestiemanagement draagt volgens de ACM bij aan de energietransitie. Door het systeem ontstaat er meer ruimte op het elektriciteitsnet, waardoor er ook meer wind- en zonneparken aangesloten kunnen worden.

Volgens de ACM moeten netbeheerders het prijsmechanisme vaker toepassen dan nu het geval is zo staat in een ontwerpbesluit. Alleen als de kosten voor congestiemanagement boven een bepaalde financiƫle grens uitkomen of als er een technische grens wordt bereikt waardoor de betrouwbaarheid van het net onder druk komt te staan, zou de netbeheerder geen aanbod meer hoeven te doen voor het transport van elektriciteit.

De wijziging wordt nu ter inzage gelegd bij belanghebbenden. Netbeheerders hebben dan zes weken de tijd om daar op te reageren. Daarna neemt de ACM een definitief besluit. Het is ook aan de ACM of er al dan niet wijzigingen worden aangebracht. Partijen kunnen na het definitieve besluit nog wel beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.