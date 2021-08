NN verkoopt divisie vermogensbeer NN IP voor 1,7 miljard euro

Verzekeraar NN Group heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse bank Goldman Sachs over de verkoop van vermogensbeheerder NN Investment Partners (NN IP). Met de deal is een bedrag van 1,7 miljard euro gemoeid. Als onderdeel van de overeenkomst gaan NN en Goldman Sachs ook een langjarige overeenkomst aan waarbij er nog tien jaar lang vermogensbeheerdiensten verleend worden aan NN.

Volgens NN-topman David Knibbe worden twee internationale vermogensbeheerders door de deal samengebracht en kan er door NN IP in handen van Goldman onder andere geprofiteerd worden van schaalgrootte. Ook voor klanten van NN Group zal dit volgens hem voordelen bieden.

NN IP heeft ruim 300 miljard euro aan vermogen in beheer. Daarnaast gaat het om krap 60 miljard euro aan vermogen dat onder advies ligt. Bij het onderdeel werken wereldwijd zo’n negenhonderd mensen verdeeld over vijftien landen.

Satish Bapat houdt de dagelijkse leiding bij NN IP in handen. Hij treedt als gevolg van de transactie wel terug uit het bestuur van NN Group. Na afronding van de deal zal de kapitaalbuffer van NN Group flink toenemen. Het bedrijf belooft “overtollig kapitaal” op den duur aan aandeelhouders uit te keren, tenzij zich er zakelijke kansen voordoen om waarde te creĆ«ren.

De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Ook de ondernemingsraad van NN IP wordt nog geraadpleegd. De verwachting is dat de deal in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.