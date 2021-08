Stijgende materiaalkosten kosten bouwer BAM soms werk

De hoge prijzen voor materialen en personeelskosten zorgen er soms voor dat bouwer BAM opdrachten misloopt. “Een aanbesteding duurt soms wel een tijd en nu is de prijs voor staal bijvoorbeeld een stuk hoger. Dan kan de prijs veel hoger uitvallen dan we eerder verwacht hadden”, legt topman Ruud Joosten uit. “Soms schrikken opdrachtgevers daarvan en kiezen ze ervoor om naar een concurrent te gaan die de risico’s op kostenstijgingen wel wil dragen.”

BAM is juist bezig om minder van dat soort risico’s te lopen nadat het bedrijf bij met name grote projecten geplaagd werd door kostenoverschrijdingen. In vrijwel alle contracten zijn de materiaalkosten dus afgedekt, waardoor prijsstijgingen doorberekend kunnen worden.

Ook nu nog zijn er kostenoverschrijdingen bij grote infrastructuurprojecten. In de driejarige looptijd van de nieuwe strategie moeten dergelijke projecten worden afgerond en daarmee het risico verdwijnen bij BAM. Bij nieuwe opdrachten wil het bouwconcern niet meer alle risico’s dragen, maar die delen met de opdrachtgever.

Tegelijk is de bouwer niet bang dat er veel contracten worden misgelopen. BAM heeft nog altijd voor haast 14 miljard euro aan opdrachten in de boeken staan en krijgt er ongeveer net zoveel bij als er worden afgerond. Zelfs als te grote risico’s worden gemeden.

Bij de projecten waar BAM in het verleden geld op verloor kan mogelijk nog wat geld worden verhaald op de opdrachtgevers. Zo is voor de aanleg van de zeesluis in IJmuiden een zogeheten commissie van wijzen aan het kijken of Rijkswaterstaat ook deels verantwoordelijk is voor de opgelopen kosten.

“Wij hebben dat contract getekend en die kosten gemaakt”, zegt Joosten. “Maar Rijkswaterstaat heeft ook nog wijzigingen aangebracht.” De topman wil geen voorspelling doen wat voor bedrag BAM terug zou kunnen krijgen van de 112 miljoen euro kostenoverschrijding.