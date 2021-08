Weer productiestop bij autofabrikant Audi door chiptekorten

De Duitse autofabrikant Audi gaat opnieuw productielijnen bij fabrieken stilleggen vanwege het gebrek aan computerchips waarmee de wereldwijde auto-industrie al langere tijd worstelt. Volgens Audi gaat daardoor voor ongeveer 10.000 werknemers werktijdverkorting gelden.

Het gaat om productie bij de hoofdfabriek in Ingolstadt, in de Duitse deelstaat Beieren, die tot eind deze maand wordt stilgelegd. Bij de fabriek in het nabijgelegen Neckarsulm wordt de productie voor enkele dagen stilgelegd. Volgens het dochterbedrijf van Volkswagen worden hierdoor enkele duizenden auto’s minder gemaakt. In de eerste helft van dit jaar kon Audi naar eigen zeggen al 50.000 minder auto’s bouwen vanwege tekorten aan onderdelen, ondanks de grote vraag.

De financieel directeur van Audi waarschuwde in juli al dat er verdere productieverstoringen in augustus en september konden komen vanwege het gebrek aan onderdelen. Het bedrijf gebruikt chips zoveel mogelijk voor de meest winstgevende modellen en auto’s met de laagste uitstoot.

Ook andere grote autoconcerns zoals Volkswagen, Daimler, General Motors (GM), Ford Motor en Toyota Motor hebben dit jaar de productie moeten onderbreken door die tekorten.