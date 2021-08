Adyen zet opmars voort in AEX, Heijmans zakt na tegenvaller

Adyen zette vrijdag de opmars voort in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers bleven het aandeel inslaan na de sterke resultaten die het betalingsbedrijf donderdag al bekendmaakte. Heijmans werd daarentegen lager gezet ondanks sterke halfjaarcijfers. De bouwer moet miljoenen opzij zetten voor een tegenvaller in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten voor netbeheerder TenneT.

De Europese beurzen lieten overwegend kleine verliezen zien na de verkoopgolf op donderdag. De zorgen over het economisch herstel door de opmars van Delta-variant van het coronavirus, de mogelijke afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse Federal Reserve en de groeivertraging in China, hielden de markten in de greep.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 765,38 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1077,20 punten, mede door een koersverlies van 4 procent voor biotechnoloog Galapagos. De graadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,3 procent na een onverwacht sterke afname van de Britse winkelverkopen in juli.

Adyen (plus 2,6 procent) ging opnieuw aan kop in de AEX, na een reeks van koersdoelverhogingen door UBS, JPMorgan en Kepler Cheuvreux. De betalingsverwerker won een dag eerder al bijna 6 procent dankzij een ruime verdubbeling van de winst in de eerste jaarhelft. Staalfabrikant ArcelorMittal verloor 0,2 procent na de koersval van 7 procent een dag eerder. Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag ruim 4 procent verloor, daalde 0,1 procent. Verzekeraar Aegon (min 2 procent) noteerde ex dividend.

Heijmans zakte 5 procent. De bouwer zet 34 miljoen euro opzij voor een mogelijke claim van TenneT. Topman Ton Hillen verklaarde “extra teleurgesteld” te zijn over de uitspraak, vanwege de “sterke focus” van het bedrijf op risicomanagement. Concurrent BAM, die donderdag al bijna 5 procent verloor na publicatie van de resultaten, raakte nog eens 5,1 procent kwijt.

In Londen werd Marks & Spencer (M&S) dik 11 procent meer waard. De Britse retailer schroefde zijn winstverwachting op na sterke verkopen in de afgelopen maanden dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen

De olieprijzen gingen verder omlaag door de vrees dat een trager economisch herstel de vraag naar olie zal drukken. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 63,45 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 66,21 dollar per vat. De euro was 1,1672 dollar waard, tegen 1,1693 dollar een dag eerder.