Brussel boos over doorgedrukte overname kankertestbedrijf

De Europese Commissie gaat onderzoeken of farmamultinational Illumina over de schreef is gegaan door geen toestemming af te wachten voor een omstreden overname. Illumina zette de koop door van GRAIL, een start-up die tests ontwikkelt om kanker op te sporen, terwijl Brussel die nog onderzoekt.

Als de Europese Commissie bekijkt of van een bepaalde overname geen ongewenste gevolgen te verwachten zijn, moet de koper dat oordeel afwachten. Dat moet voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet. Zet de koper toch door, dan geldt dat als een ‘valse start’. De commissie kan dan een boete opleggen tot 10 procent van de omzet.

“We betreuren Illumina’s besluit om de aankoop van GRAIL te voltooien zeer”, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager. De zogeheten standstill-verplichting raakt volgens haar de kern van het overnametoezicht. “We nemen mogelijke inbreuken daarop heel serieus.”

De commissie stelde in april een onderzoek in naar de overname op verzoek van onder meer Nederland. Illumina zou een potentiƫle concurrent onschadelijk willen maken. Nederland vreest voor hogere prijzen, slechtere kwaliteit en minder innovatie.