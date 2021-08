Krant: geen miljoeneninvestering Doordash in bezorger Gorillas

De Amerikaanse maaltijdbezorger Doordash ziet volgens de Britse krant The Telegraph af van een investering in de Duitse boodschappenbezorger Gorillas. Doordash praatte met Gorillas over een investering van 400 miljoen dollar, omgerekend zo’n 342 miljoen euro. De Amerikanen beëindigden die gesprekken toen Gorillas op zoek ging naar een geldschieter die het Duitse bedrijf op een grotere waarde inschatte.

Met de investering van Doordash zou de totale waarde van Gorillas op 2,5 miljard dollar uitkomen. Dat is ruim minder dan het eerder dit jaar uitgesproken doel van een waardering van 6 miljard dollar.

Gorillas is een van de bedrijven in de snelgroeiende markt van flitsbezorging van boodschappen. Het bedrijf heeft zogeheten ‘dark stores’, een soort winkels met afgeplakte ramen, waar de boodschappen staan die het bedrijf vervolgens via fiets- en scooterkoeriers binnen tien minuten bij klanten thuis belooft te bezorgen. Gorillas is behalve in Duitsland onder meer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk actief en is onlangs de Amerikaanse markt opgegaan.

Het bedrijf is echter niet onomstreden. Duitse bezorgers van Gorillas klaagden bijvoorbeeld over de werkomstandigheden. Bovendien geven Gorillas en concurrenten veel geld uit om marktaandeel te veroveren, zodat ze steeds nieuwe investeringen nodig hebben. De verwachting is dan ook dat een of meerdere bedrijven failliet zullen gaan of zullen fuseren.

Doordash wil zelf de stap naar Europa maken en zou naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kijken. Daarmee wordt het een directe concurrent van Just Eat Takeaway dat in die twee markten een grote speler is. Dat Nederlands-Britse bedrijf nam onlangs het Amerikaanse Grubhub over zodat het ook daar met Doordash strijdt.